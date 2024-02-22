Осужденный за контрабанду наркотиков Промес выдвинул условия суду

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес попросил гарантии безопасности от нидерландского суда, чтобы дать показания по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, футболист готов прибыть в Амстердам, чтобы поучаствовать в заседании апелляционного суда при условии безопасного проезда и гарантий, что его не заключат под стражу в зале суда. Пресс-служба нидерландской прокуратуры сообщила, что сторона Промеса действительно обращалась к ним с подобным предложением, но получила отказ.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Ранее Василий Уткин обвинил ветеранов «Спартака» в попытке защитить контрабандиста наркотиков.