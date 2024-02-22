Стала известна дата парада физкультурников на Красной площади

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев в интервью ТАСС заявил, что первый парад спортсменов на Красной площади пройдет на первой неделе августа 2024 года.

По его словам, ожидается, что в нем примут участие порядка 10 тысяч атлетов.

«Первый парад спортсменов пройдет в первые выходные дни августа. Организаторы планируют участие 10 тысяч человек, которые представят все виды спорта», — заявил Кремлев, являющийся автором инициативы о проведении шествия.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее в Олимпийском комитете России рассказали о перспективах участия на Играх в Париже.