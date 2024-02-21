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Песков рассказал о несовершенствах «Игр будущего»

Песков заявил, что хотел бы на «Играх будущего» следить за фигурным катанием

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу заявил, что сожалеет об отсутствии фигурного катания на первом розыгрыше «Игр будущего».

По его словам, как большому поклоннику фигурного катания ему было бы интересно понаблюдать за соревнованиями в этом виде программы.

«По семейному критерию я хотел бы посмотреть фигурное катание, но оно здесь не представлено», — сказал Песков.

Дмитрий Песков в 2015 году женился на олимпийской чемпионке 2006 года в танцах на льду Татьяне Навке, у пары есть общая дочь.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе. Победу одержит команда, которая быстрее всех завершит гоночную эстафету.

Ранее Владимир Путин отреагировал на предложение Касыма-Жомарта Токаева провести «Игры будущего» в Казахстане.

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