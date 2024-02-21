«Спартак» выиграл четыре последних матча со счетом 19:0

Московский «Спартак» одержал четвертую подряд победу на зимних сборах в Абу-Даби.

21 февраля команда под руководством Гильермо Абаскаля разгромила «Астану» со счетом 4:0. До этого красно-белые переиграли «Аль-Ахли Дубай» со счетом 5:0, «Кайрат» из Казахстана (6:0) и «Абдыш-Ату» из Киргизии (4:0). Таким образом, последние четыре игры футболисты «Спартака» выиграли с общим счетом 19:0.

Третий зимний сбор красно-белые завершат 29 февраля, после чего вернутся в Россию.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» сыграет против «Зенита». Поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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