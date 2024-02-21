Путин отреагировал на предложение Токаева провести «Игры будущего» в Казахстане

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым заявил, что положительно относится к предложению провести вторые «Игры будущего» в Казахстане. Его слова приводит РИА Новости.

«Супер», — заявил Путин в ответ на предложение Токаева.

21 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань с рабочим визитом для проведения ряда встреч и участия в открытии международного турнира «Игры будущего». Также в Казань с рабочим визитом прилетел президент России Владимир Путин. Глава государства вместе с лидерами ряда иностранных государств принимает участие в открытии турнира «Игры будущего» и проводит ряд двусторонних встреч со своими коллегами.

Фиджитал-турнир «Игры будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Так, в столице зимних Олимпийских игр 2014 года состоится турнир G-Drive фиджитал-гонки, где спортсмены должны показать лучшее время как на виртуальном треке, так и на реальной гоночной трассе. Победу одержит команда, которая быстрее всех завершит гоночную эстафету.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил об отсутствии сомнений в конечном результате выборов президента РФ.