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Хет-трик Промеса принес разгромную победу «Спартаку» над «Астаной»

Хет-трик Промеса принес победу «Спартаку» над «Астаной» в контрольном матче

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В очередном товарищеском матче перед возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Астаной».

Встреча прошла в Абу-Даби и завершилась уверенной победой клуба из российской столицы со счетом 4:0, все голы были забиты в первом тайме. Счет в матче на 18-й минуте открыл защитник казахстанской команды Эльхан Астанов, срезавший мяч в собственные ворота после подачи Хесуса Медины. Оставшиеся три мяча в составе красно-белых забил нидерландский форвард Квинси Промес — он отличился на 26-й, 31-й и 45-й минутах игры.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» сыграет против «Зенита». Поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее суд отклонил апелляцию Квинси Промеса по делу о ножевом ранении брата.

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