Суд отклонил апелляцию Промеса по делу о ножевом ранении брата

Апелляционный суд Амстердама предварительно отклонил апелляцию нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о нападении на двоюродного брата. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, суд отклонил ходатайство стороны защиты, поскольку счел его нецелесообразным.

Инцидент с ножевым ранением двоюродного брата футболиста состоялся в 2020 году во время одной из вечеринок. В июне 2023 года Промес был приговорен к полутора годам тюрьмы.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец забил шесть мячей и отдал столько же передач в 17 матчах чемпионата России.

Ранее сообщалось, что РФС может внедрить налог на легионеров.