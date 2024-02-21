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РФС может внедрить налог на легионеров

Генсек РФС Митрофанов заявил о намерении обсудить внедрение налога на легионеров

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что с сезона-2024/25 в тестовом режиме может быть внедрен налог на легионеров.

Футбольный чиновник заявил, что подобная мера должна стимулировать клубы к увеличению количества игрового времени для доморощенных россиян.

«Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам еще раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов. Хотя она очевидная, вряд ли они захотят платить. Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на Исполкоме, насколько эту историю возможно с нового сезона реализовать. Или оставить замороженной еще на год», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России и Белоруссии, а также все российские и белорусские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал тяжелой ситуацию с контрактом Федора Чалова.

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