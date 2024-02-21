Российский форвард «Торпедо» хочет уехать в НХЛ

Нападающий нижегородского «Торпедо» Николай Коваленко признался в комментарии Legalbet, что ждет вызова в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«Надеюсь, этот сезон будет для меня крайний в КХЛ, и следующий начну в НХЛ. Запомнил все мелочи в «Торпедо»: как мы играем, неважно выиграем или проигрываем, командную атмосферу, кайфую от фанатов, от города. Конечно, Нижний Новгород остался в сердце», — заявил спортсмен.

24-летний Коваленко был задрафтован клубом «Колорадо Эвеланш» в 2018 году.

Коваленко родился в Роли — столице штата США Северная Каролина в то время, когда за клуб НХЛ из этого города «Каролина Харрикейнз» играл его отец Андрей Коваленко.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Коваленко провел 40 игр, в которых забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи. «Торпедо» после 66 матчей набрало 74 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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