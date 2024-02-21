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В МИД России заявили о развале олимпийского движения

Представитель МИД России Захарова заявила о развале олимпийского движения

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Спорт-Экспрессу» высказалась о текущем положении дел на мировой спортивной арене.

«Мне кажетcя, надо говорить не cтолько о перcоналиях, cколько о том, что глобально проиcходит. А проиcходит буквально развал олимпийcкого движения — у этого еcть очевидные признаки и доказательcтва.

Многие выдающиеся спортсмены, тренеры, функционеры и политические деятели понимают, что на протяжении истории мирового спорта политика так или иначе находилась рядом. Но существовали правила игры, которые нельзя нарушать. Они касались неприкосновенности самого олимпийского движения. Неприкосновенности Олимпийской хартии, сохранения принципов, на которых выстраивались структуры олимпийского движения: федерации, судейство и так далее», — заявила Захарова.

После начала специальной военной операции России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований. Решение о допуске на Олимпийские игры — 2024 было объявлено в декабре 2023 года.

В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Вяльбе заявила, что не будет болеть за россиян на Олимпиаде в Париже.

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