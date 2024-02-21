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В «Барселоне» ищут «крота», который сливает информацию журналистам

El Chiringuito TV: Хави пытается найти того, кто сливает информацию журналистам

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави занят поиском «крота», который «сливает» информацию из клуба журналистам. Об этом сообщил El Chiringuito TV в социальной сети Х.

По данным источника, испанский специалист проверял профили сотрудников клуба в одном из мессенджеров. Отмечается, что он искал контакты журналистов, а также то, что «слитые» новости из клуба являются правдивыми. Кроме того, Хави сам звонил журналистам и спрашивал их об источниках. Сообщается, что «крота» так и не вычислили.

Каталонский клуб после 25-ти туров чемпионата Испании набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Хави отстают от идущей на второй строчке «Жироны» на два балла и от мадридского «Реала» — на шесть.

21 февраля сине-гранатовые в гостях сыграют с итальянским «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток доя команд прозвучит в 23.00 по московскому времени. Ответный поединок пройдет 12 марта.

Ранее президент Аргентины назвал Месси самым важным представителем страны в мире.

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