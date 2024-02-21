Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до девяти матчей

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил результативную серию в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), теперь она составляет девять игр.

В ночь на 21 февраля Овечкин набрал три очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз», оформив дубль и отдав голевую передачу. Игра завершилась победой «столичных» со счетом 6:3.

В последний раз российский российский нападающий не смог отметиться результативным баллом 24 января в матче с «Миннесотой Уайлд» (3:5).

Всего в текущем сезоне капитан «столичных» набрал 41 (16+25) очко в 51 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Контракт Овечкина с клубом на общую сумму в $47,5 млн ($9,5 млн за сезон) истекает в 2026 году.

Хоккеист сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

«Вашингтон» набрал 58 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ. Для «Кэпиталз» победа над «Нью-Джерси Дэвилз» стала второй подряд. В следующем матче «столичные» на выезде сыграют против «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Ранее экс-форвард сборной России объяснил, почему не стоит переживать за Овечкина.