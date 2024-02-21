Мостовой: «Спартак» может создать проблемы «Зениту»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что у московского «Спартака» будет запредельная мотивация перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас многие говорят, что «Зенит» разорвет «Спартак», потому что игра будет в Питере. Плюс им надо набирать очки и отрываться от «Краснодара». Но я не уверен, что так получится. Красно-белые могут создать команде Семака множество проблем. «Спартак» находится в хороших физических кондициях после сборов», — заявил Мостовой.

Поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

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