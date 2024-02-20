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«Вес человека важнее роста»: раскрыт главный фактор при покупке лыж

Эксперт «Спортмастер PRO» Склизков: при покупке лыж важно учитывать вес человека

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Shutterstock/FOTODOM

Эксперт «Спортмастер PRO» Сергей Склизков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно выбрать лыжи для занятий спортом на любительском уровне.

«Важное уточнение: помимо роста человека, при выборе лыж стоит учитывать и вес, он даже важнее роста. На простых лыжах, скорее всего, не будет указан вес, на который они рассчитаны, и крупному спортсмену нужно брать лыжи длиннее, чем того предполагает рост.

У многих производителей линейки расписаны не только по ростовке, но и по весу. В этом случае выбор правильной пары становится легче, просто следуйте указаниям таблицы или значениям на этикетке», — отметил эксперт.

Также Склизков рассказал, что длина лыж для классического хода должна быть на 20 см длиннее роста человека.

Эксперт отметил, что полный комплект лыж, палок и ботинок может стоить от 6-7 тысяч рублей (самый простой) до 30 тысяч рублей (более продвинутого уровня).

«Кроме того, в траты следует заложить стоимость полезных аксессуаров: связок для лыж, чехла, смазки, синтетических носков, перчаток, снуда и так далее», — сказал Склизков.

Ранее стал известен самый неочевидный совет, как правильно собрать комплект лыж.

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