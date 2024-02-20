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Новичок ЦСКА покинул команду, не сыграв ни одного матча

ЦСКА расторг контракт с Бартоном, который не сыграл ни одного матча

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John Fisher/Getty Images

Московский ПБК ЦСКА на своем официальном сайте объявил о расставании с защитником Уиллом Бартоном.

«Контракт с Уиллом Бартоном расторгнут на основании одного из предусмотренных условий. Баскетболист вернулся в США. Клуб продолжает работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера», — сказано в сообщении.

Контракт с 33‑летним защитником расторгнут на основании одного из предусмотренных условий. Отмечается, что спортсмен уже вернулся в США.

Бартон перешел в ЦСКА в январе 2024 года. Однако 33-летний американец не сыграл за московский клуб ни единого матча.

Бартон всю профессиональную карьеру выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В общей сложности в его активе 11 сезонов в лиге. В разное время он защищал цвета «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс».

После 27 матчей ЦСКА, набрав 49 очков, занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Подопечные Эмила Райковича поборются за титул чемпиона с «Униксом», «Пармой», «Енисеем», «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью».

Ранее сообщалось, что два баскетболиста из одного клуба подрались во время матча.

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