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Стало известно, сколько «Барселона» готова заплатить за Кварацхелию

«Барселона» готова купить Кварацхелию за €100 млн

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Global Look Press

Руководство испанской «Барселоны» определилось с суммой, которую готово выделить на приобретение грузинского полузащитника итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает BarcaTimes.

По информации источника, трансфер Хвичи является одним из приоритетов клуба. Предполагается, что он сможет усилить атакующую игру каталонской команды. «Барселона» готова предложить за 23-летнего футболиста €90-100 млн. При этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в €80 млн.

Примечательно, что именно с «Наполи» «Барселоне» предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится в среду, 21 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени. Ответная игра запланирована на 12 марта.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды. В текущем розыгрыше Серии А Хвича провел 22 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

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