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Умер автор золотого гола сборной Германии на ЧМ-1990

Bild сообщил о смерти автора победного гола сборной Германии на ЧМ-1990 Бреме

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IMAGO/Global Look Press

Бывший немецкий футболист Андреас Бреме скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщает издание Bild.

По информации источника, причиной смерти знаменитого спортсмена стала остановка сердца. Минувшей ночью его экстренно госпитализировали в Мюнхене, но медики не смогли спасти Бреме.

Бреме был серебряным призером ЧМ-1986, а также чемпионом мира — 1990. Именно его гол принес немецкой сборной третье в ее истории золото мирового первенства. В финале турнира он реализовал пенальти, назначенный за фол Роберто Нестора Сенсини против Руди Феллера.

Значительную часть карьеры полузащитник провел в составе «Кайзерслаутерна», за эту команду он сыграл 154 матча и забил 34 мяча. Кроме того, на его счету 116 игр и 11 голов за миланский «Интер», а также выступления в составе «Баварии», «Сааарбрюкена» и «Сарагосы».

Тренерская карьера Бреме была непродолжительной. Он возглавил «Кайзерслаутерн» в 2000 году и неполные два года спустя пост, поскольку команда оказалась под угрозой вылета из Бундеслиги. Также в 2004-2005 годах он руководил командой Второй Бундеслиги «Унтерхахинг», а затем в течение нескольких месяцев помогал Джованни Трапаттони в «Штутгарте». После увольнения тренерской деятельностью на официальном уровне не занимался.

Ранее стало известно, кто может временно возглавить «Баварию».

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