Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Испанский журналист: Захарян — далеко не Карпин, он разочаровывает

Журналист де ла Рика назвал футболиста «Реал Сосьедада» Захаряна разочарованием

close
100%
Daisuke Nakashima/Global Look Press

Испанский журналист, обозреватель клуба «Реал Сосьедад» Патчо де ла Рика высказался об игре российского полузащитника команды Арсена Захаряна. В интервью «Sport24» он признался, что футболист его разочаровывает.

Де ла Рика заметил, что за полгода Захарян до сих пор не создает убедительного впечатления, а его навыки и сильные качества на поле незаметны. Журналист признал, что у Арсена было немного игрового времени, чтобы проявить себя, а сейчас, когда он стал действовать лучше, в игре команды наступил спад.

Также обозреватель обратил внимание, что в клубе по-прежнему считают Арсена топ-игроком, а сложности текущего сезона объясняют адаптацией. Кроме того, по мнению испанца, в текущем сезоне клуб совершил ряд менее удачных трансферов. Тем не менее, де ла Рика сравнил Захаряна с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным, в свое время выступавшим за «Сосьедад», и сравнение оказалось не в пользу Арсена.

«Захарян за полгода показал, что он далеко не Карпин. Валерий — это громкое имя для «Сосьедада», а Арсен сейчас разочаровывает. Однако россиянин еще может изменить ситуацию. Не думаю, что он уйдет в аренду этим летом. На его позиции не так много игроков, и россиянину гарантирована роль первого запасного», — сказал де ла Рика.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 19 матчей, отметившись одной результативной передачей. Россиянин не провел ни одного полного матча.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа. Всего Захарян сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, как в «Реал Сосьедаде» относятся к Захаряну, не забившему ни одного гола.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами