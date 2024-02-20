Испанский журналист: Захарян — далеко не Карпин, он разочаровывает

Испанский журналист, обозреватель клуба «Реал Сосьедад» Патчо де ла Рика высказался об игре российского полузащитника команды Арсена Захаряна. В интервью «Sport24» он признался, что футболист его разочаровывает.

Де ла Рика заметил, что за полгода Захарян до сих пор не создает убедительного впечатления, а его навыки и сильные качества на поле незаметны. Журналист признал, что у Арсена было немного игрового времени, чтобы проявить себя, а сейчас, когда он стал действовать лучше, в игре команды наступил спад.

Также обозреватель обратил внимание, что в клубе по-прежнему считают Арсена топ-игроком, а сложности текущего сезона объясняют адаптацией. Кроме того, по мнению испанца, в текущем сезоне клуб совершил ряд менее удачных трансферов. Тем не менее, де ла Рика сравнил Захаряна с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным, в свое время выступавшим за «Сосьедад», и сравнение оказалось не в пользу Арсена.

«Захарян за полгода показал, что он далеко не Карпин. Валерий — это громкое имя для «Сосьедада», а Арсен сейчас разочаровывает. Однако россиянин еще может изменить ситуацию. Не думаю, что он уйдет в аренду этим летом. На его позиции не так много игроков, и россиянину гарантирована роль первого запасного», — сказал де ла Рика.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 19 матчей, отметившись одной результативной передачей. Россиянин не провел ни одного полного матча.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа. Всего Захарян сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, как в «Реал Сосьедаде» относятся к Захаряну, не забившему ни одного гола.