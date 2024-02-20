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Чемпион мира рассказал, как понять, сможет ли человек заниматься армрестлингом

Армрестлер Воевода раскрыл, в чем новаторство армрестлерского многоборья

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Максим Блинов/РИА Новости

Призер Олимпийских игр и чемпион мира по бобслею, армрестлер Алексей Воевода по итогам соревнований по армрестлерскому многоборью на стенде РФСО «Локомотив» на выставке-форуме «Россия» рассказал, как была создана эта дисциплина. В интервью «Газете.Ru» он пояснил, что она позволяет понять, может ли человек быть успешен в армрестлинге.

«Есть такой термин: «понижение входа в спорт». Он используется, когда сами занятия видом деятельности предусматривают достаточно сложную систему отбора и использование профессиональных методистов, которые могут увидеть те или иные нюансы и подсказать, получится успешно заниматься этой деятельностью или нет», — сказал Воевода.

Он пояснил, что в бобслее существуют боб-старты — летние соревнования, в которых участники толкают боб по рельсовой дорожке. И они позволяют составить представление о том, насколько спортсмен может быть успешен в бобслее на зимнем треке. В армрестлинге же, подчеркнул Воевода, до недавнего времени подобных дисциплин не было.

«Были скудные попытки сделать комплекс, который мог бы показать, будет человек успешен в этом виде или нет. Важно четко регламентировать, какой должен быть угол, какой вектор, какое давление должен оказывать человек. И сформировать нормативы, по которым можно успешно зайти в армрестлинг.

Условный мальчик из поселка, где нет методистов, может в интернете посмотреть нормативы, выполнить их и понять, будет ли он успешен в этом виде деятельности. Это же, по сути, борьба. А для нее нужна хорошая база. Формирование такой базы, набора упражнений ведется достаточно давно. Был и строгий подъем на бицепс как отдельный вид спорта, и поднятие веса с пола, армлифтинг — проводились даже чемпионаты мира, Сергей Бадюк этим занимался. А мы все скомпоновали и сделали комплекс, который мог бы выявить предрасположенность человека к армрестлингу. Получилось достаточно лаконично, можно добавить еще пару упражнений. Но этот блин вышел не комом, думаю, дальше будет больше и интереснее», — резюмировал атлет.

Соревнования по армрестлерскому многоборью состоялись в России впервые. Победителем стал многократный чемпион России по армрестлингу в легком весе Эмиль Амиршадян, вторым стал рекордсмен мира по строгому подъему на бицепс Низами Тагиев, замкнул тройку кандидат в мастера спорта Эдуард Казеев.

Ранее МОК запретил легенде бокса участвовать в Олимпиаде — 2024.

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