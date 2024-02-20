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Валиевой предрекли легкое возвращение в фигурное катание

Экс-фигуристка Леонова заявила, что Валиева при желании легко вернется на лед

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Серебряная призерка чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова в интервью «Спорту день за днем» заявила, что дисквалифицированная за применение запрещенных веществ Камила Валиева сможет быстро восстановить соревновательную форму и вернуться к тренировкам после паузы.

По ее мнению, единственным вопросом остается лишь желание самой спортсменки.

«Если у нее будет огромное желание, то она вернется быстро. Есть такая поговорка: «Ноги помнят». Прийти в форму ей не составит большого труда, находясь в таком штабе и с такими специалистами», — заявила Леонова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы.

Ранее фигуристка Алена Косторная рассказала, как начала встречаться с будущим мужем.

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