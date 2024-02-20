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«Зениту» предрекли победу в РПЛ в 2024 году

Экс-игрок «Спартака» Деменко предрек «Зениту» победу в РПЛ в 2024 году

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что петербургский «Зенит» является фаворитом в чемпионской гонке в 2024 году.

По его мнению, команда под руководством Сергея Семака может рассчитывать на победу в сезоне даже без усиления состава.

«По факту «Зенит» может оформить чемпионство просто исходя из своего состава. Можно даже сказать, что траты питерцев убивают конкуренцию. Но я очень надеюсь, что соперники навяжут борьбу «Зениту» в этом году. Больше всего надежды на «Краснодар», — заявил Деменко.

После первой части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) лидирует «Краснодар», набравший 38 очков. На два балла меньше у «Зенита». Тройку сильнейших замыкает московское «Динамо», в активе которого 32 очка.

19-й тур чемпионата России стартует 1 марта. В первом матче после рестарта чемпионата России «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет со «Спартаком». Матч состоится 2 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что осужденный на 10 лет во Франции фанат «Спартака» вернулся в Россию.

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