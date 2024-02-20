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Полузащитника «Спартака» упрекнули в пешеходом стиле игре

Экс-игрок «Спартака» Мор раскритиковал полузащитника Бонгонду за ходьбу пешком

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Siphiwe Sibeko/Reuters

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч Премьер» заявил, что полузащитник Тео Бонгонда недорабатывает на футбольном поле.

По его словам, конголезский футболист красно-белых должен активнее работать в прессинге и не передвигаться пешком по полю.

«Я прекрасно помню первые игры Бонгонды за «Спартак» — ну он просто ходит пешком. Где-то взорвется, потом опять ходит пешком. Команда прессингует, все прибегают, а он подходит к игроку и просто стоит. То есть он приехал с осознанием, что он суперзвезда. Если он не изменит своего отношения, то приносить пользу команде не будет», — заявил Мор.

Тео Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» в июле 2023 года за €7 млн. В текущем сезоне он провел 22 матча за московский клуб, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

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