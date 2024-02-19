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Стало известно, как Абаскаль может навредить россиянам

Стукалов считает, что Абаскаль может навредить российским игрокам «Спартака»

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов на YouTube-канале «Это футбол, брат!» высказался о перспективах нападающего «Спартака» Александра Соболева сесть на лавку из-за решения наставника команды Гильермо Абаскаля.

«Отправление Соболева на лавку будет вредительством Абаскаля в сторону российских игроков? Да, я тоже так считаю. Соболев и на турнире в ОАЭ прилично выглядел. Мое мнение, что он должен играть. Но это мое мнение», — сказал Стукалов.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, перейдя из «Крыльев Советов». В текущем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись тремя забитыми мячами (один с пенальти) и пятью результативными передачами. После отправки в аренду Кейта Бальде и Шамара Николсона он остался единственным нападающим команды.

На турнире в ОАЭ этой зимой Соболев забил один мяч в одном матче за «Спартак».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

Ранее Тарпищев рассказал, почему Абаскаль недолюбливает Джикию.

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