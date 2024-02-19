Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Палки должны быть по мочку уха»: неочевидный совет, как правильно собрать комплект лыж

Эксперт «Спортмастер» Склизков: чем длиннее палки, тем выше нагрузка на лыжника

close
100%
Swix

Эксперт «Спортмастер PRO» Сергей Склизков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно выбрать лыжи, палки и ботинки для занятий спортом на любительском уровне, если человек решил освоить технику конькового хода.

Коньковый ход похож на движения конькобежца на льду: лыжи движутся не параллельно друг другу, спортсмен отталкивается одной ногой и в то же время переносит вес на другую, скользящую ногу. При классическом ходе лыжи движутся параллельно, и спортсмен отталкивается от трассы в момент остановки движения.

«Лыжи для конькового хода отличаются от классических: они жестче и короче, — отметил эксперт Склизков. — На это важно обратить внимание при покупке: использовать одно и то же снаряжение для разных стилей не выйдет.

Длина коньковых лыж — рост человека плюс 10-15 см. Палки должны быть примерно по мочку уха — это зависит от индивидуальных предпочтений, но с длиной не стоит переусердствовать. Чем длиннее палки, тем выше нагрузка на плечи и руки — неподготовленному спортсмену это помешает наработать технику.

Ботинки — важный элемент в коньковом ходе. Все из-за особенностей движения и техники: коньковый ход не анатомичен, при нем растет нагрузка на суставы и мышцы. И правильно подобранная обувь защищает ногу от травм. Из-за этого они должны быть выше, чтобы защищать голеностоп, и обладать более жесткой подошвой.

Конечно, они тоже должны быть точно по размеру, поэтому мерить ботинки лучше в тех носках, которые вы наденете для катания. Излишний запас по размеру усложнит контроль лыж на трассе, стопы будут больше уставать. Базовый комплект обойдется дороже, чем в случае с классическим ходом: лыжи будут стоить около 4 тысяч рублей, крепление — от 2,5 тысяч, палки — от 2 тысяч, ботинки — от 6 тысяч».

Ранее стало известно, почему комплект лыж может стоить больше 30 тысяч рублей.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами