«Палки должны быть по мочку уха»: неочевидный совет, как правильно собрать комплект лыж

Эксперт «Спортмастер PRO» Сергей Склизков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно выбрать лыжи, палки и ботинки для занятий спортом на любительском уровне, если человек решил освоить технику конькового хода.

Коньковый ход похож на движения конькобежца на льду: лыжи движутся не параллельно друг другу, спортсмен отталкивается одной ногой и в то же время переносит вес на другую, скользящую ногу. При классическом ходе лыжи движутся параллельно, и спортсмен отталкивается от трассы в момент остановки движения.

«Лыжи для конькового хода отличаются от классических: они жестче и короче, — отметил эксперт Склизков. — На это важно обратить внимание при покупке: использовать одно и то же снаряжение для разных стилей не выйдет.

Длина коньковых лыж — рост человека плюс 10-15 см. Палки должны быть примерно по мочку уха — это зависит от индивидуальных предпочтений, но с длиной не стоит переусердствовать. Чем длиннее палки, тем выше нагрузка на плечи и руки — неподготовленному спортсмену это помешает наработать технику.

Ботинки — важный элемент в коньковом ходе. Все из-за особенностей движения и техники: коньковый ход не анатомичен, при нем растет нагрузка на суставы и мышцы. И правильно подобранная обувь защищает ногу от травм. Из-за этого они должны быть выше, чтобы защищать голеностоп, и обладать более жесткой подошвой.

Конечно, они тоже должны быть точно по размеру, поэтому мерить ботинки лучше в тех носках, которые вы наденете для катания. Излишний запас по размеру усложнит контроль лыж на трассе, стопы будут больше уставать. Базовый комплект обойдется дороже, чем в случае с классическим ходом: лыжи будут стоить около 4 тысяч рублей, крепление — от 2,5 тысяч, палки — от 2 тысяч, ботинки — от 6 тысяч».

Ранее стало известно, почему комплект лыж может стоить больше 30 тысяч рублей.