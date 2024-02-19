«Бешикташ» расторг контракт с футболистом из-за сайта знакомств

Турецкий «Бешикташ» расторг контракт с 21-летнним полузащитником Эмирханом Делибашем из-за того, что у него был аккаунт на сайте знакомств. Об этом сообщает Sporx.

Фанаты остались недовольны поведением игрока своей любимой команды. Спортсмен завел аккаунт в Tinder. В профайле он указал, что является профессиональным футболистом «Бешикташа», и разместил фото в клубной футболке.

Делибаш является воспитанником «Бешикташа». В текущем сезоне он принял участие в двух матчах команды.

На официальном сайте «Бешикташа» уже подтвердили уход футболиста.

«Мы расстались с профессиональным футболистом Эмирханом Делибашем по обоюдному согласию. Мы желаем Эмирхану Делибашу успехов в его будущей карьере», — сказано в сообщении.

Сам игрок заявил, что его оклеветали и аккаунт на сайте знакомств был фейковым.

«Бешикташ» после 25 матчей чемпионата Турции, набрав 40 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует «Галатасарай», у которого на 29 очков больше.

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