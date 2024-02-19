Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В сеть слили новую форму сборной России

Telegram-канал Mash показал новую форму сборной России по футболу

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Telegram-канал Mash опубликовал предполагаемую новую форму сборной России по футболу. Сообщается, что экипировка национальной команды теперь будет поставляться не немецкой фирмой Adidas, а отечественным брендом Jögel.

Сообщается, что главная концепция новой формы — образ Жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье. Узор на футболках будет напоминать свечение от пера мифической птицы. Также источник утверждает, что новая экипировка будет презентована Российским футбольным союзом (РФС) в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Российские футболисты выйдут на поле в новой форме уже в мартовских товарищеских матчах против сборных Сербии и Парагвая. Игры пройдут в Москве 21 и 25 марта соответственно.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

Ранее сборную Израиля призвали отстранить от международных турниров.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами