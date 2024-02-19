В сеть слили новую форму сборной России

Telegram-канал Mash опубликовал предполагаемую новую форму сборной России по футболу. Сообщается, что экипировка национальной команды теперь будет поставляться не немецкой фирмой Adidas, а отечественным брендом Jögel.

Сообщается, что главная концепция новой формы — образ Жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье. Узор на футболках будет напоминать свечение от пера мифической птицы. Также источник утверждает, что новая экипировка будет презентована Российским футбольным союзом (РФС) в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Российские футболисты выйдут на поле в новой форме уже в мартовских товарищеских матчах против сборных Сербии и Парагвая. Игры пройдут в Москве 21 и 25 марта соответственно.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

Ранее сборную Израиля призвали отстранить от международных турниров.