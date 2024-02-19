Тарасова об инициативе Канады: своих фигуристов не хватает, будут пользоваться чужими

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала не отвлекаться на инициативу Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada), которая хочет добиться упрощения процедуры смены спортивного гражданства для фигуристов. Ее слова передает Sport24.

Skate Canada уже внесла этот вопрос в предварительную повестку конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), который пройдет 10–14 июня в Лас-Вегасе.

«Эта инициатива позволит российским фигуристам выступать не только за Канаду, а за любую другую страну. Пускай они подают свое предложение в ISU. Это их право, и не имеет никого значения, будут наши спортсмены менять спортивное гражданство или нет. Очередные нападки, но я бы не стала на это реагировать.

Нужно ждать, когда нам вернут соревнования, а не отвлекаться на это. С нашим мнением никто не считается. И в этом нет ничего хорошего. Своих спортсменов не хватает, будут пользоваться чужими. Так было, и так есть сейчас» — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее назвали лучшую фигуристку России.