Абаскаль о форварде Промесе: чем сложнее все становится, тем лучше он играет

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал форварда команды Квинси Промеса очень страстным игроком. Его слова передает Relevo.

«Квинси очень страстный игрок. Он из тех, кто мотивирован на борьбу. Чем сложнее ситуация, тем лучше такие парни играют. Им нужны серьезные вызовы, чтобы показать себя. Я помню, как он забивал регулярно и приближался к отметке в 100 голов. Он сказал мне, что не хочет думать об этом, но я сказал ему сохранять спокойствие, чтобы справиться с этим, и он справился», — заявил специалист.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это уже его второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее легенда «Спартака» выразил уверенность, что клуб не бросит Промеса.