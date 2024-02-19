На Олимпийской базе в Новогорске рухнула крыша бассейна

Крыша бассейна по синхронному плаванию на федеральной базе в Новогорске обвалилась ночью с 18 на 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РФ.

«На федеральной базе в Новогорcке ночью обвалилаcь крыша в здании c баccейном для cинхронного плавания. Поcтрадавших нет. Оперативно вызваны аварийные cлужбы, проводятcя необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни cпортcменов и перcонала базы нет», — говорится в заявлении.

Учебно-тренировочный центр «Новогорск» — ведущая база подготовки сборных команд России к международным соревнованиям и одновременно может принять более 500 спортсменов, тренеров, специалистов и врачей сборных команд страны.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Болгария отказала в визе представительнице спортивной федерации России.