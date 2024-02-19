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Комментатор: Захарян попал из рафинированного футбола в мясорубку, дайте ему время

Комментатор Елагин призвал оставить в покое хавбека «Реал Сосьедада» Захаряна

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Ricardo Larreina/Global Look Press

Комментатор Александр Елагин призвал оставить в покое российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна и дать ему время на адаптацию в новом клубе и чемпионате. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вы сами заметили — в этом сезоне. Миранчуку дали время. И у Головина, кстати, не сразу все пошло на лад в «Монако». Захарян попал из благостного, рафинированного футбола в жесточайшую мясорубку! Ну так дайте ему тоже время! Погодите вы говорить, что он ошибся», — заявил Елагин.

С момента переезда в Испанию Захарян провел в составе «Реала Сосьедад» 26 матча во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей. Его команда идет на шестом месте в чемпионате Испании, набрав 40 очков, а также сражается с парижским «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов, первый матч завершился победой французского клуба со счетом 2:0.

20-летний полузащитник перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023 года, подписав контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила €13 млн.

Ранее «Спартак» раскритиковали за трансферы.

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