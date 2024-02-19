Панарин помог «Рейнджерс» установить уникальное достижение в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджес» установил уникальное достижение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Рейнджерс» стали первой командой, которой удалось удалось сделать камбэк с тремя голами в матче на открытом воздухе. По ходу третьего периода команда уступала со счетом 3:5, однако сумела перевести игру в овертайм, где победу принес российский нападающий клуба Артемий Панарин. Итоговый счет — 6:5 в пользу «Рейнджерс».

Всего в сезоне-2023/24 Панарин вышел на лед в 55 матчах за «Рейнджерс», в которых набрал 74 очка — 32 заброшенные шайбы и 42 результативные передачи.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Благодаря победе над «Айлендерс» «Рейнджерс» продлили победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до семи матчей. Команда занимает второе место в таблице Восточной конференции с 75 очками.

Ранее Панарин повторил личный рекорд по голам в НХЛ.