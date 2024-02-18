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«Спартак» отказался продавать своего футболиста в Турцию

«Спорт-Экспресс»: «Спартак» отказался продавать хавбека Мартинса в турецкий клуб

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РИА Новости

Московский «Спартак» получил предложение о покупке футболиста команды Кристофера Мартинса от одного из турецких клубов, но красно-белых оно не устроило. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Мартинс защищает цвета «Спартака» с января 2022 года. До этого полузащитник играл в Швейцарии за «Янг Бойз». В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Первый матч после рестарта сезона красно-белые проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита».

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