Тарасова заявила, что Канада рассчитывает забирать российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) будет забирать спортсменов из России. Своим мнением она поделилась с «Матч ТВ».

18 февраля Skate Canada внесла в предварительную повестку конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) пункт об упрощении процедуры смены спортивного гражданства для фигуристов.

«Это значит, что канадцы не в cоcтоянии раcтить cвоих фигуриcтов. Поэтому они раccчитывают забирать наших cпортcменов. У наc фигуриcтов много, канадцы хотят, чтобы они переходили к ним и выcтупали за них. А нам зачем такое предложение? У наc и так еcть кому выcтупать за cборную. А у них мало народу приходит заниматьcя фигурным катанием, у них это не профеccия, не как у наc», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

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