Тренер по MMA: таких, как Милохин, западло тренировать

Тренер по MMA Сергей Синкевич выступил с критикой в адрес популярного тиктокера Дани Милохина, проведшего первый боксерский поединок в жизни с индийским блогером Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

Боец ММА Артем Земляков, который принимал участие в подготовке Милохина в бою, в своих социальных сетях назвал его чемпионом.

«Таких даже тренировать западло! Тема, не порти себе карму!» — отреагировал в комментариях Синкевич.

«Пацаны ногти не красят и в платьях не ходят… И когда мобилизацию объявляют, со страны не уезжают!» — также добавил он.

Поединок завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект «Ледниковый период» и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Милохин заявил, что испугался в дебютном боксерском поединке.