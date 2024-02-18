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Грузинский боец победил бывшего чемпиона UFC

Грузинский боец ММА Двалишвили нанес поражение экс-чемпиону UFC Сехудо

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Ron Chenoy/USA TODAY Sports/Reuters

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили взял верх над экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, представителем США Генри Сехудо на турнире промоушна под номером 298, который состоялся в американском городе Анахайм.

Поединок продлился все заявленные три раунда и завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей.

Двалишвили выступает на профессиональном уровне с 2014 года. В рейтинге UFC в легчайшем весе грузин занимает вторую позицию.

В 2017 году боец дебютировал в UFC в поединке против Фрэнки Саенза и потерпел поражение. Всего на счету Двалишвили 11 боев в промоушене и девять побед. До боя с Сехудо грузинский спортсмен победил россиянина Петра Яна раздельным решением судей, поединок прошел в марте 2023 года.

Сехудо — олимпийский чемпион по вольной борьбе, этот титул он завоевал на Играх в 2008 году. На его счету 16 побед при четырех поражениях. Он владел поясами UFC в легчайшем и наилегчайшем весах.

Ранее экс-претендент на пояс UFC заявил, что ему близка позиция России в политике.

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