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Овечкин остановился в шаге от повторения своего рекорда 18-летней давности

Овечкин не смог повторить свой рекорд 18-летней давности по голам в НХЛ

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Kyle Ross/Reuters

18 февраля российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «столичных» со счетом 4:3.

Российский форвард поучаствовал в одной из голевых атак своей команды. Он ассистировал Ти Джею Оши в первом периоде.

Однако заброшенной шайбой Овечкин отметиться не сумел. До этого россиянин забивал в шести матчах подряд. Таким образом, капитан «Кэпиталз» не смог повторить личный рекорд 18-летней давности в НХЛ. В своем дебютном сезоне нападающий отличился в семи матчах кряду. Это произошло в феврале 2006 года.

У российского форварда 6+4 в последних восьми играх. Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 50 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 24 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Ранее Овечкин вошел в топ-10 игроков НХЛ по количеству проведенных матчей за одну команду.

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Хоккей. НХЛ
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