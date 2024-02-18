Абаскаля отказались признавать бездарным тренером

Поэт и сценарист Юрий Ряшенцев считает, что Гильермо Абаскаль должен продолжать свою работу на посту главного тренера «Спартака». Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Да, в нем много странностей. Импульсивный, непредсказуемый. Некоторые решения не поддаются логике. Но он не бездарный тренер! Мне нравится, что Абаскаль не боится экспериментировать с тактикой и составом.

Но главное — при Абаскале мы снова увидели тот самый комбинационный футбол, который прививали команде Бесков и Романцев», — сказал Ряшенцев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Спартак» проводит свои сборы в ОАЭ. Красно-белые стали победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Ранее российский поэт признался, что у него волосы дыбом от игры голкиперов «Спартака».