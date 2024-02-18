Российский поэт признался, что у него волосы дыбом от игры голкиперов «Спартака»

Поэт и сценарист Юрий Ряшенцев остался недоволен игрой голкиперов московского «Спартака» Александра Максименко и Александра Селихова. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Недавно казалось, что у «Спартака» два равноценных голкипера — Селихов и Максименко. Оба надежные, спасающие. Но если на ленточке по-прежнему хороши, то от их игры ногами волосы дыбом.

Что за маниакальное желание устроить перепасовку с защитником, подпустив очень близко соперника? Зачем так рисковать? Если ребята не сделают выводов, скоро в клубе будет новый вратарь», — сказал Ряшенцев.

Спартак» проводит свои сборы в ОАЭ. Красно-белые стали победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ. Оба вышеупомянутых голкипера допустили ошибки.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

В 19 туре «Спартак» в гостях сыграет против «Зенита».

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