«Манчестер Сити» спас ничью в матче с «Челси»

В центральном матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Челси».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. Счет в матче на 42-й минуте открыл 29-летний британский форвард Рахим Стерлинг, поразивший ворота команды хозяев с передачи Николаса Джексона. Ответный мяч на 83-й минуте забил Родри.

После этой игры команда под руководством Хосепа Гвардиолы набрала 53 балла и закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице. Столичный клуб набрал 35 очков и сохранил за собой десятую строчку в таблице.

В следующем матче «горожане» сыграют против «Брентфорда». Игра пройдет в Манчестере 20 февраля и начнется в 22:30 по московскому времени. «Челси» проведет следующий матч на «Уэмбли» в рамках финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля». Решающая игра турнира состоится 25 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси по голам без учета пенальти.