Дисквалифицированная за допинг Валиева записала песню

Российская фигуристка Камила Алиева записала совместную песню с Mia Boyka. Об этом певица заявила в шоу «КСТАТИ».

Публикация трека запланирована на 26 апреля 2024 года, в день совершеннолетия Камилы Валиевой. Сообщается, что песня будет в стиле «современной детской считалочки».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее сообщалось, что фигурист Евгений Семененко побил рекорд России.