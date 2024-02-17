Булыкин назвал очень серьезными обвинения против Промеса

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Матч ТВ» заявил, что «Спартак» будет пытаться сохранить нападающего Квинси Промеса в команде, несмотря на приговор Амстердамского суда по делу о контрабанде наркотиков.

По его мнению, клубу непросто будет выработать стратегию действий в текущей ситуации.

«Очень жаль, хороший футболист, и теперь такие проблемы. Трудно сказать, как «Спартак» будет выходить из этой ситуации. Понятно, что клуб хочет сохранить игрока, но как — это уже второй вопрос. Ведь, если это все вступит в силу, это будет очень серьезно для Промеса», — заявил Булыкин.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Стоит отметить, что у Промеса нет российского паспорта.

Ранее стало известно местонахождение осужденного Квинси Промеса.