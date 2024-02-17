Российский призер ЧЕ по фигурному катанию объявил о завершении карьеры

25-летний российский фигурист Александр Самарин объявил о завершении профессиональной карьеры. Его слова передает РИА Новости.

«Зачем юлить? Это означает окончание карьеры. Да, получилось не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших», — сказал Самарин.

17 февраля Самарин выступил с произвольной программой на Всероссийской зимней Спартакиаде в Магнитогорске.

Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, чемпионом России 2017 и 2018 года, двукратным бронзовым призером чемпионата России 2019 и 2023 годов, бронзовым призером командного чемпионата мира 2019 года. На последнем чемпионате России фигурист занял 15-е место. В сезоне-2023/24 Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при России в Красноярске и бронзу — в Самаре.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последние два сезона они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее фигурист пожаловался на отсутствие драйва на турнирах в России.