Заключенный под стражу Данил Алвес планировал сбежать

Бывший игрок «Барселоны» Дани Алвес, который в тюрьме дожидается вынесения приговора по делу о сексуальном насилии, планировал бежать в Бразилию. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, Алвес планировал сбежать в Бразилию в случае временного освобождения. У южноамериканской страны нет соглашения об экстрадиции с Испанией. Об этом экс-футболист «Барселоны» сообщил своим сокамерникам.

В январе 2023 года Алвес был заключен под стражу. Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Потерпевшая уже отказалась от компенсации и хочет для спортсмена только тюремного наказания. Мексиканский «Пумас» расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена Алвеса сообщила об уходе от защитника после случившегося.

Суд над Алвесом прошел в начале февраля 2024 года. В соответствии с законом Испании максимально возможное наказание за изнасилование составляет 15 лет.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила девять лет тюрьмы для Дани Алвеса по делу об изнасиловании.