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Экс-чемпион UFC заявил, что Россия изменилась и перестала быть мрачной

Боец UFC Сехудо: в 2006 году в России все было мрачным, но потом изменилось

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Louis Grasse/Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением от поездок по России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Самый депрессивный российский город? Честно, я получил удовольствие от всех моих поездок в Россию. Думаю, когда я впервые побывал в Москве, я немного ощутил вот эту депрессивность. Но это было в 2006 году. Когда я посетил Москву в 2018-м, город капитально изменился. Он стал лучше. А когда я впервые приехал в Россию в 2006-м, все было серым, мрачным. Но потом изменилось», — сказал Сехудо.

Сехудо провел в смешанных единоборствах (ММА) 20 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В вольной борьбе Сехудо стал чемпионом летних Олимпийских игр 2008 года. Также он является призером розыгрыша Кубка мира, трехкратным Панамериканским чемпионом, чемпионом Панамериканских игр.

Свой последний поединок Сехудо провел в мае 2023 года против соотечественника Алджамейна Стерлинга. Победа осталась за последним. Так он смог защитить свой титул.

Ранее Сехудо заявил, что многому научился у россиян.

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