Роднина заявила, что Валиевой связали руки

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина считает дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой жестким наказанием. Ее слова передает Sport24.

«Валиева получила очень жесткое наказание. Понесла ответственность только она. Четыре года — очень большой перерыв. Для большого спорта достаточно и двух лет, чтобы растерять все свои навыки. А тут целых четыре.

Она пока не близка к завершению. Еще будут пересматривать дело и наказание. Возможно, там что-то поменяют по срокам дисквалификации. Сейчас Валиева в плохой ситуации, где ей связали руки. Конец это или нет — покажет время. Но четыре года могут склонить к мыслям о завершении.

В любом случае она останется для России хорошей спортсменкой. Главное, чтобы ее запомнили не только из-за скандалов», — заявила Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Тарасова обвинила CAS в жестокости к Валиевой.