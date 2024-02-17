Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Роднина заявила, что Валиевой связали руки

Депутат Роднина заявила, что Валиева пока не близка к завершению карьеры

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина считает дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой жестким наказанием. Ее слова передает Sport24.

«Валиева получила очень жесткое наказание. Понесла ответственность только она. Четыре года — очень большой перерыв. Для большого спорта достаточно и двух лет, чтобы растерять все свои навыки. А тут целых четыре.

Она пока не близка к завершению. Еще будут пересматривать дело и наказание. Возможно, там что-то поменяют по срокам дисквалификации. Сейчас Валиева в плохой ситуации, где ей связали руки. Конец это или нет — покажет время. Но четыре года могут склонить к мыслям о завершении.

В любом случае она останется для России хорошей спортсменкой. Главное, чтобы ее запомнили не только из-за скандалов», — заявила Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Тарасова обвинила CAS в жестокости к Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами