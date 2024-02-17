Экс-чемпион UFC: никто не изумлял меня так, как русские люди

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил в интервью Metaratings.ru, что многому научился у российских спортсменов.

«Думаю, Дагестан принес совершенно другую культуру, другой стиль борьбы. Эти парни каждый день только и делают, что едят, спят и борются. Это совершенно другой подход. Но в то же время это и причина, почему они так хороши.

Руccкий язык cложный, но я люблю его. Я думаю, что научилcя довольно многому у роccиян, у роccийcких cпортcменов. Никто не изумлял меня так, как руccкие люди, и я это очень ценю», — заявил спортсмен.

Сехудо провел в смешанных единоборствах (ММА) 20 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В вольной борьбе Сехудо стал чемпионом летних Олимпийских игр 2008 года. Также он является призером розыгрыша Кубка мира, трехкратным Панамериканским чемпионом, чемпионом Панамериканских игр.

Ранее Сехудо поставил Федора Емельяненко выше Хабиба.