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Фигурист пожаловался на отсутствие драйва на турнирах в России

Фигурист Алиев признался, что ему не хватает мотивации на турнирах в России

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Александр Вильф/РИА Новости

Чемпион Европы 2020 года в одиночном катании Дмитрий Алиев после неудачного выступления в короткой программе на Спартакиаде сильнейших заявил, что ему не хватает мотивации соревноваться во внутренних стартах. Его слова приводит РИА Новости.

«У наc от cтарта к cтарту одни и те же учаcтники. Вcе хорошо, но только название cтарта меняетcя. Меня очень цепляло, когда в европейcкие годы c Хави (Фернандеcом) cоревновалcя… Здеcь для меня вcе cтарты одинаковые. Они круто cделаны, не cпорю, но я наcколько привык к ребятам, что выходишь и думаешь… Не хочу оcкорблять ребят, но у меня нет драйва», — заявил спортсмен.

16 февраля фигурист допустил помарки во время проката короткой программы на Спартакиаде в Магнитогорске. Он набрал 88,99 балла, показав восьмой результат.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Канада подала апелляцию на присуждение России бронзы ОИ-2022 в фигурном катании.

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