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Олимпийскую чемпионку Степанову обвинили в неуважении к соперницам

Российская лыжница Кулешова назвала неуважительными жесты Степановой

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Aaron Favila/AP

Лыжница Анастасия Кулешова заявила, что считает неуважением к соперницам различные жесты со стороны олимпийской чемпионки Вероники Степановой. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Степанова показывала «нос» в стиле норвежского лыжника Петтера Нортуга после победы в масс-старте на Кубке России в Тюмени. Также перед стартом она может сказать, что всех обыграет.

«Она говорит это, когда действительно уверена. Не стала же говорить перед разделкой. Значит, была не супер в себе уверена в этой гонке. В скиатлоне, значит, была.

Заводят ли меня ее слова? Перед гонками ничего не смотрю. Своими действиями она хочет привлечь прежде всего к себе внимание. Окей, ладно. Но я считаю, что все эти жесты — все равно как некое неуважение к своим соперницам. Для меня это неприемлемо. Я бы не стала так делать», — заявила Кулешова.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций Международного олимпийского комитета приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее в Норвегии ответили на слова Вяльбе о зависти к россиянам.

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