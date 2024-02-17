Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Овечкин пожелал американцу побить его рекорд в НХЛ

Хоккеист Овечкин пожелал Мэттьюсу побить его рекорд по голам за сезон в НХЛ

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что будет не против, если американский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс побьет его рекорд результативности по голам за один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Сможет ли Мэттьюс побить мой рекорд? Дай бог, чтобы побил! Если посмотреть на нынешний хоккей, в нем намного больше голов, он более открытый. Так что этого можно ожидать», — заявил Овечкин.

В текущем сезоне Мэттьюс забросил 45 шайб в 51 матче. В XXI веке рекордсменом по заброшенным шайбам в одном сезоне является Овечкин, который записал на свой счет 65 голов в сезоне-2007/08.

В этом сезоне на счету Овечкина 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он забросил 14 шайб и сделал 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Ранее Овечкина назвали самым американизированным русским.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами