Овечкин пожелал американцу побить его рекорд в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что будет не против, если американский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс побьет его рекорд результативности по голам за один сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Сможет ли Мэттьюс побить мой рекорд? Дай бог, чтобы побил! Если посмотреть на нынешний хоккей, в нем намного больше голов, он более открытый. Так что этого можно ожидать», — заявил Овечкин.

В текущем сезоне Мэттьюс забросил 45 шайб в 51 матче. В XXI веке рекордсменом по заброшенным шайбам в одном сезоне является Овечкин, который записал на свой счет 65 голов в сезоне-2007/08.

В этом сезоне на счету Овечкина 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он забросил 14 шайб и сделал 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Ранее Овечкина назвали самым американизированным русским.