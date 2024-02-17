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«Локомотив» похвалили за переход двух иностранцев

Экс-футболист Булыкин похвалил «Локомотив» за переход в клуб Хамулича и Ньямси

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотив» Дмитрий Булыкин оценил трансферную кампанию «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Оценку даст окончание сезона, все-таки есть задачи и потрачены деньги на трансферы. Пока вижу грамотные действия со стороны руководства. Форвард, который в аренде. На него не потрачено много денег и есть шанс купить. Защитник, которого взяли, такого мощного. Интересно, как такой габаритный игрок проявит себя в РПЛ. Это мы увидим в ближайших турах чемпионата, поэтому жду концовку сезона из-за той плотности, которую создали команды», — заявил Булыкин.

В зимнее трансферное окно состав «Локомотива» пополнили: нидерландский нападающий Саид Хамулич, взятый в аренду из «Тулузы» до конца сезона, а также французский защитник Жерзино Ньямси из «Страсбурга».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

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